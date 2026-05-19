タレントの見栄晴（59）が18日、自身のインスタグラムを更新。仲良しの大物タレントや人気芸人らとのフレンチで食事をする様子を公開した。「平均年齢56才」と記し、「先日、皆んなでフレンチへ」とタレントの中山秀征や、薬丸裕英、「アンタッチャブル」の柴田英嗣、「キャイ〜ン」ウド鈴木らとの集合ショットなどを披露した。「先ずは鮮やかな、見た目のインパクトも凄いお店の名物前菜！そしてネーミングも面白い、BTA(