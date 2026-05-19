「パドレス−ドジャース」（１８日、サンディエゴ）ドジャースの大谷翔平投手は六回の第３打席で三塁内野安打を放って好機を拡大した。これで５試合連続安打となった。２死からキム・ヘソンが右前打で出塁。直前にテオスカーが併殺打に倒れていただけに、大きな一本で大谷に打順を回した。キングと３度目の対戦で初球を打ち損じたが、三塁前へボテボテのゴロとなり快足を飛ばして捕手内野安打に変えた。しかしベッツは二飛