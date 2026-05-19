ラーメンレストラン「どうとんぼり神座」は、ブランド40周年を記念し、1年間さまざまな特典を得られる特別なパスポート『40周年どうとんぼり神座年間パス』を一部数量限定で発行する。【画像】BLACK CARD級？…『40周年どうとんぼり神座年間パス』年間パスは、PREMIUMとSTANDARDの2種類で、所持すると、有効期間内に来店すれば無料で注文できる権利や一足先に神座の新作メニューを味わえる試食会への参加権などを得ることがで