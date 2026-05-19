衆院憲法審査会の与党筆頭理事を務める自民党の新藤義孝氏は19日、衆院法制局が作成した緊急事態条項の条文イメージ案を巡り、自民の指示により説明が受けられないとする立憲民主党の小西洋之氏の主張を記者団に否定した。