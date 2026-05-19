【室井昌也コラム月に2回は韓情移入】「試合開始を17時から14時に変更します」韓国KBOリーグではこんな発表がたびたびある。今年は5月末までの試合で9試合の変更が発表になった。いずれも土曜日の試合だ。なぜか。KBOリーグでは月、曜日ごとに開始時間を定めている（球団の裁量で変更可）。5月は平日18時30分、土曜日17時、日曜・休日14時。夏季になるとドーム球場を除き14時開始は無くなり、17時または18時開始となる。