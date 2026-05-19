Xを無料で利用しているユーザーには、「信頼性確保」を目的として一部のアクションに制限が設けられています。直近で新たに、1日の投稿数の上限が従来の2400件から50件に減らされたことが明らかになりました。返信の枠は別途設けられていて、1日200件までとなっています。Understanding X limits | X Helphttps://help.x.com/en/rules-and-policies/x-limitsX Accounts Are Limited To 50 Posts And 200 Replies A Day Unless They