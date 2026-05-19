歌手のマルシアが19日までに、自身のInstagramを更新。超人気俳優との2ショットを披露すると、反響が集まった。【写真】マルシア、33歳超人気俳優と密着ハグ多数の「いいね！」集まるマルシアは「ミュージカル『奇跡を呼ぶ男』大千穐楽。2月から始まったお稽古、そして4月から5月17日までの本番。今、色んな思いが溢れています」と、出演していたミュージカルへの思いを告白。続けて「なかなか覚えられず苦戦していた