BTSが、6月17日発売の女性グラビア週刊誌「anan」2500号（マガジンハウス）の表紙に登場。約3年9ヵ月の時を経て完全体となったBTSの新章を告げた熱狂と歓喜の瞬間をロンググラビアで振り返る。【動画】BTS、ワールドツアー釜山公演のライブビューイングが決定！予告映像解禁Netflixで世界190か国に配信され、視聴者数が1840万人を記録したカムバック公演「BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG」。世界中の関心を集めた公演は、