向井理が主演、倉持裕が作・演出を務めるM＆Oplaysプロデュース『ブランク』が10月3日より上演されることが決定。その後、広島、名古屋、新潟、仙台、富山、大阪で巡演される。【写真】倉持裕が作・演出！向井理＆水川あさみによるM＆Oplaysプロデュース『リムジン』ビジュアル本公演は、M＆Oplaysが倉持裕と定期的に行っているプロデュース公演で、2023年に本多劇場にて上演した『リムジン』でタッグを組んだ向井理と、倉持