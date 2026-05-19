気象予報士の穂川果音が17日にInstagramを更新。夫との2ショットを公開した。ミニスカートワンピース姿を披露すると、ファンから「お似合いです」「可愛すぎる」といった声が集まった。【別カット】美脚あらわの全身ショット穂川が投稿したのは、今年初のカキ氷を食べに訪れたという「屋台湾フェス」の会場で撮影されたオフショット。複数公開されている写真には、ネイビーのミニスカワンピでカバンを斜めがけにした彼女が、か