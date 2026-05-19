元モーニング娘。の藤本美貴とお笑いコンビ・品川庄司の庄司智春夫妻が１９日、都内で行われたカシオ新商品発表会に出席した。同社は声がこもって聞こえる、会話が聞き取りづらいなど、耳の聞こえの悩みを解決するイヤホンの新ブランド「ｅａｒＵ（イアユー）」（２８日発売）を展開する。藤本と庄司は、結婚記念日に周囲が少し騒がしい高級レストランへ出かけた夫婦という設定で寸劇を行いながら、同商品を体験することに。