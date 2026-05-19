【マクドナルド】でバーガーやポテトを堪能したら、食後のデザートは「甘系ドリンク」がおすすめ！ マクドナルドには、シェイクやフラッペといったデザートドリンクが充実しているため、食後のちょっと甘いものが欲しい気分にぴったりです。そこで今回は、食後に飲みたい甘系ドリンクを紹介します。 ブルベリマシマシをテーマに果汁増量 発売のたびにSNSで話題を集める「グリマスシェイク