吉本新喜劇の西川忠志が、父・西川きよしと母・西川ヘレンとの親子ショットを披露した。１９日までに自身のインスタグラムを更新し、「晩ごはん今夜は劇場終わりお蕎麦（そば）屋さんで妻と両親とマッシーと待ち合わせ」と両親との食事を報告。「美味しくいただきました感謝」とニッコリ笑顔の３ショットをアップした。今年７月に８０歳の誕生日を迎える父・きよしも元気そう。フォロワーは「素敵ですね」「長生きして