皆さんは、相手の言動に「少しおかしいな」と感じた経験はありますか。特に初対面の場では、その違和感をどう受け取るべきか迷うこともあると思います。今回ご紹介するのは、筆者が20代の頃、婚活を始めたばかりの時に体験したお見合いでの出来事です。時間になっても現れない相手、そしてようやく会えた後に見えてきた“価値観のズレ”。「当たり前」と思っていたものが、人によってこんなにも違うのかと考えさせられた体験でした