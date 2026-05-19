◆３軍練習試合巨人―西武（１９日・ジャイアンツ球場）巨人は１９日、３軍練習試合・西武戦のスタメンを発表した。先発は育成３年目・千葉隆広投手。昨季６月に受けた左肩手術から３月２３日の３軍戦で実戦復帰した。坂本達也捕手とバッテリーを組む。２軍から参加の鈴木大和外野手が「１番・右翼」、荒巻悠内野手が「３番・一塁」で先発出場する。スタメンは以下の通り。【巨人】１番・右翼鈴木大２番・捕手坂本達