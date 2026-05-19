６月２日の東京・よみうりホール公演を手始めに開催される「ＴＨＥＳＥＣＯＮＤライブツアー２０２６〜今、全盛期の漫才師達〜」の追加出演者が発表され、第４代王者のトットらが出演することが分かった。１６日に行われた「ＴＨＥＳＥＣＯＮＤ２０２６」で優勝したトットは、６月２日の東京２公演、８月７日の仙台公演、９月２３日の兵庫２公演、１０月９日の東京１公演に追加出演。他にも、グランプリファイナルに出