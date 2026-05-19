女優の伊原六花が１９日、都内で行われたフタバ食品のカップ氷菓「サクレレモン」の２０２６年新テレビＣＭ発表会に登壇した。黄色のトップスに青のロングスカートの”サクレコーデ”で登場した伊原は、新ＣＭについて「砂の上を走るという爽快感と、熱い日差しの中で食べたくなるＣＭ」と笑顔。撮影を振り返って「砂浜を走っている時に『あはあは〜』って（声を出す）ところがある。撮影の後に声だけ録るんですけど、『トレン