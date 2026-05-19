記事ポイントペーパーレス会議システム「スマートセッション」が、アカウント情報をリアルタイム自動同期する「ユーザー自動連携(SCIM)」オプションを2026年4月初旬より提供開始しました組織のアカウント管理システムとスマートセッションの情報が自動同期され、退職者アカウントの削除漏れなど人為的ミスを防止しますリリース記念として「SAML認証連携」と「ユーザー自動連携(SCIM)」2オプションの月額利用料合計を3か月間無料で