記事ポイントシングルサインオン未導入企業が約4割を占め、導入済み企業とほぼ拮抗している導入済み企業の70.2％が「ログインの手間・時間が減った」と回答未導入の最大障壁は「費用対効果が見えにくい」（29.2％）で、今後の方針も5割超が「分からない」 業務システムやクラウドサービスの普及により、従業員一人ひとりが管理するID・パスワードの数は増え続けています。デージーネットが2026年2月に実施したアンケート調査