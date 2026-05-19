記事ポイント東京国立博物館で2026年6月16日(火)から8月23日(日)まで、旧石器時代発見80周年を記念した特別企画展が開催されます日本の旧石器時代発見のきっかけとなった岩宿遺跡の採集品・出土品を中心に、世界各地の石器や現代復元の狩猟具レプリカも展示されます月例講演会・石器づくり実演など関連イベントも事前申込制で実施されます 令和8年（2026年）は、日本で「旧石器時代」が発見されて80年の節目にあたります。東