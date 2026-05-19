記事ポイントファッション・アパレル業界の約60名がAI・PLM・PXMをテーマに意思決定変革を議論MOONRAKERS TECHNOLOGIES 西田 誠氏が「”何を作るか”の意思決定が間違っている」と構造課題を提起ミズノがPLM導入の実体験を共有し、チェンジマネジメントの重要性を説明 Centric Softwareは2026年4月24日、東京・TRUNK(HOTEL)でファッション業界向けイベント「Centric Connect Tokyo Fashion 2026」を開催しました。「AI時代のM