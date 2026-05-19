30代の会社員キムさんは17日早朝、ポケモンカードを買うためコンビニを訪れた。商品が入荷するという知らせを聞いたためだ。3万ウォン（約3200円）台のポケモンカードパック4箱を購入したキムさんは、「中古市場では最低でも2倍の価格で売れると聞き、一度買ってみた」とし、「今では思い出までお金になる時代のようだ」と話した。ポケモンカードの需要が急増し、大型スーパーや街のコンビニなどでは、入荷されるやいなや売り切れ