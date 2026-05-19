ランニングブームが山道を走る「トレイルランニング」に広がり、国立公園内での山岳マラソン大会をめぐる論争が生じている。18日、国立公園公団によると、同公団の北漢山（プッカンサン）国立公園事務所は最近「仏水賜道北（仏岩山− 水落山− 賜牌山 − 道峰山− 北漢山）トレイルランニング大会」を主催する韓国山岳マラソン連盟に対し過料60万ウォン（約6万3500円）を科した。今月3日に北漢山国立公園内で山岳マラソン大会を開