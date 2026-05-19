9日午前11時、東京・新宿の「YOAJUNG（ヨアジョン）」新大久保店。営業開始から30分で、店内はすでに現地の客でいっぱいになっていた。店の外にも長い列ができており、スタッフたちは客に注文票を配り、希望するメニューを事前に記入してもらっていた。韓国のアイスクリームブランド「ヨアジョン」は、ヨーグルトアイスクリームの上に巣蜜（コムハニー）や果物など、さまざまなトッピングをのせて食べる店で、新宿だけでも徒歩10分