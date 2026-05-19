ぬいぐるみや日用雑貨など、かっこいい＆かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。今回は2026年5月より順次、全国のゲームセンターなどに登場するTVアニメ『名探偵コナン』グッズを紹介します！ セガプライズ TVアニメ『名探偵コナン』グッズ 登場時期：2026年5月15日より順次投入店舗：全国のゲームセンターなど 2026年5月も、セガプライズにTVアニメ『名探偵コナン』グッズが登場。推