セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！今回は2026年5月15日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『キングダム ハーツ』＆ youミニぬいぐるみを紹介します☆ セガプライズ ディズニー『キングダム ハーツ』＆ youミニぬいぐるみ 登場時期：2026年5月15日より順次サイズ：全長約6×8×12cm種類：全3種（ソラ、ドナルドダック、グーフィー）投入店舗：全国のゲームセンター