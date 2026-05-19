記事ポイントパーソルイノベーションが「HRサイエンス研究所(R)」を2026年4月1日に開設医療・介護・製造・物流などの現場で働くフロントラインワーカーを科学的に研究京都大学講師経験を持つ統計学・機械学習の専門家、大羽 成征氏が所長に就任 パーソルグループのパーソルイノベーションが、フロントラインワーカーの行動データを活用した研究開発組織を新たに立ち上げました。行動科学・データサイエンス・プロダクト開発を