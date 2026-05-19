記事ポイント食品衛生法PL（ポジティブリスト）制度に適合した新シリコーンコーティング2品番が登場MRS-019は耐溶剤性、MRS-020BKは高塗膜硬度という異なる強みで用途に応じた選択が可能米飯・生地・調味料など付着しやすい食品製造工程での清掃負担軽減に貢献 食品に触れる設備向けのシリコーンコーティングに、新たな選択肢が加わります。吉田SKTが手がける「MRSコーティング」シリーズから、食品衛生法PL（ポジティブリス