お笑いコンビ「さらば青春の光」の東ブクロ（40）が18日深夜放送のテレビ朝日「耳の穴かっぽじって聞け!」（月曜深夜1・55）にゲスト出演。かつてYouTubeで吐いた「毒」のその後について語った。東ブクロは先日YouTubeで「辞めたい番組」を話したところ、ネットニュースに取り上げられて話題となった。「毒なんか吐くことなんか20年間なかったのよ。初めて吐いた毒がネットニュースになってしまった」と淡々と話した。会社に