元号という言葉は、日本人にとってごく日常的なものだが、その成り立ちや背景をじっくり考える機会は意外と少ないかもしれない。カレンダーや公的書類に当たり前のように使われている「令和」や「平成」といった元号には、単なる時の区切り以上の意味が込められている。 元号の由来と変遷をたどると、そこには時代ごとの価値観や政治的な意図、人々の願いが色濃く反映されていることがわかる。 元号の起源は古代中国にあ