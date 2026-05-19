元AKB48でタレント・実業家の川崎希さんと、夫でモデルのアレクサンダーさんが5月16日、それぞれのブログを更新。8歳の長男に高級ブランドティファニーの18金ネックレスをプレゼントしたことを明かしました 【写真を見る】【 川崎希・アレク 夫妻 】８歳長男に「初ティファニー」18金ネックレスをプレゼント「高いー絶対無くすなよお願いします」川崎さんは「ティファニーでお買い物なんと、私のものではなくて、