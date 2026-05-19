来年3月28日に退団する宝塚歌劇団の月組トップスター鳳月杏（ほうづき・あん）が19日、大阪市内で退団会見を行った。真っ白なパンツスーツで登壇した鳳月は「この立場（トップ）になってから退団の時期を考えていて“大劇場4作（で退団）”と決めたのはお披露目公演が終わった後」と早くから覚悟を決めていたことを明かした。“添い遂げ退団”となるトップ娘役の天紫珠李（あまし・じゅり）とも「同時に就任しましたので卒業