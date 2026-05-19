5児の母でタレントの辻希美（38）が、19日までに自身のYouTubeチャンネル「辻ちゃんネル」を更新。コストコでの“爆買い”ショッピングを紹介した。【動画】「袋もりもり！」辻希美、コストコで“爆買い”シーン「【コストコ爆買い】辻のコストコ爆買いルーティーン」と題した動画。月1〜2くらいで買い物をしており、今回は店内の撮影許可が下りたという。コストコは月1〜2ほど利用しており、「今日結構混んでるみたいなんです