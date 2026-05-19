きょう午前9時半ごろ、福岡県久留米市山本町の耳納連山で「スギの木が燃えている」と目撃した人から消防に通報がありました。報告「山の中腹から白い煙が上がっています」山林の枯れ木や草が燃えていて、消防によりますと、けが人の情報は入っていません。消防は、消防車8台やヘリコプターを出動させ、消火活動を試みています。