福島県郡山市の磐越自動車道で私立北越高校（新潟市）の生徒が死傷したバス事故を受け、文部科学省は１９日、全国の教育委員会や学校法人に対し、部活動の遠征などで安全確保の徹底を求める通知を出した。通知では、事業者と適切な契約を結ぶことや無理のない移動の検討が必要だとした。具体的には、貸し切りバスやタクシーを依頼する場合、運送の依頼であると明確に伝え、国から許可を受けた事業者と契約し、乗車当日もナンバ