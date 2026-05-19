北越高校の部活動遠征中に生徒など21人が死傷した事故を受け、文部科学省は19日、全国の学校などに部活動の際になど安全確保を徹底するよう通知を出しました。松本文科相「全国の学校では本日も部活動が実施をされている中、今回の通知は部活動の遠征などについて、子どもたちの安全確保を徹底するための一般的な留意点などを通知するものであります」この事故は、今月6日に新潟・北越高校の男子ソフトテニス部がバスで遠征に向か