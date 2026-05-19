犬の前で鳴らしてはいけない『音』５選 犬は聴覚に優れているがゆえに音に敏感に反応しやすい動物です。苦手な音を聞くと、怖がったりパニックを起こしたりする犬も多いでしょう。では、どのような音が犬に恐怖心を与えてしまうのでしょうか。 1.雷 犬は自然界にない音に不安や恐怖を感じやすいと言われています。しかし、自然界にある音の中でも、突発的な地響きのような音を出す『雷』には、怖がる犬が多いです。