【趣味ギア適性診断】普段乗っているクルマで車中泊や長時間のドライブを楽しむ際に、ぜひ持っておきたいアイテムを厳選紹介。今回ピックアップしたギアは、クルマ旅だけではなく、キャンプなどにも使えるので買って損ナシ！＊＊＊【TYPE 4・お出かけ＆クルマ旅派】エディター／ライター高橋 満さん求人誌、中古車雑誌の編集部を経て、1999年からフリーの編集者／ライターとして活動。自動車、音楽、アウトドアなどジャン