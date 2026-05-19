Creepy Nuts（クリーピーナッツ）の海外での存在感が、さらに大きなものになっている。【関連】コーチェラ出演の藤井風、世界に響いたグローバルミュージックの可能性と現在地新曲「Fright」は、4月10日に配信リリースされた楽曲で、TBS系火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』の主題歌として書き下ろされたものだ。4月28日にはミュージックビデオも公開され、楽曲の持つ不穏さと疾走感を視覚的に広げる作品として注目を集めている。さら