ソフトバンクと富士通、三井住友フィナンシャルグループの3社は、国産ヘルスケア基盤の開発に向けて合意を結んだ。医療の持続可能性に寄与し、健康寿命の延伸や医療機関の経営効率化、国の医療費抑制につなげる。 左からソフトバンクの宮川潤一社長、三井住友フィナンシャルグループの中島達社長、富士通の時田輶仁社長 医療機関向けPFと個人向けアプリを提供へ 医療データを安全かつ適切に