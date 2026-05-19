楽天モバイルとサイエンスアーツは、法人向け生成AIサービス「Rakuten AI for Business」とライブコミュニケーションプラットフォーム「Buddycom（バディコム）」の連携に向けた取り組みを開始した。両サービスの連携により、現場で発生する音声データの活用を促進し、現場業務の効率化を目指す。 両社は、法人向けプラン「Rakuten最強プラン ビジネス」とBuddycomのセットプランの