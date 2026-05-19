ダイソーで見つけた『ノリノリくまさん Happy Bear』が、想像以上にクセの強い商品でした！蛇口につけて水を流すだけで、クマさんが全力ダンスを披露してくれるユニークなグッズ。可愛い見た目とは裏腹に、激しすぎる動きで思わずフフッ…と笑いがこぼれます。毎日の手洗いタイムが楽しくなるアイテムですよ♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ノリノリくまさん Happy Bear価格：￥220（税込）販売ショップ：ダイソーJANコ