汗や皮脂によって、黄ばみ汚れが目立ちやすい白い服。黄ばみは通常の洗濯では汚れを落としきれないので、できれば手軽にケアしたい…！そんな願いを叶えてくれる白物専用石けんをダイソーで見つけました。直接塗って揉み洗いして、あとは洗濯機におまかせ！ケース入りのスティックタイプで、扱いやすさも抜群です！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：エリ・そで洗濯せっけん（落ち落ちV）価格：￥110（税込）販売ショップ：