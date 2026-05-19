オリオンツアーは、「JAL夏旅割引クーポン」の配布を5月13日から24日まで配布する。7月1日から8月31日出発分までの、日本航空（JAL）利用ツアーが対象となる。JAL以外の航空会社利用商品は対象外となる。旅行代金を1グループあたり最大5％割り引く。上限は1万円。他の割引クーポンとの併用はできない。クーポンコードは「1001vaiXH」。