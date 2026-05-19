政府は、国際観光旅客税（いわゆる出国税）を、1回につき現行の1,000円から3,000円に引き上げる。航空券の場合、7月1日発券分から引き上げが適用となる。7月1日から、国際観光旅客税を日本人や外国人を問わず、日本からの出国時に1人あたり3,000円を徴収することになる。同日前に締結された国際旅客運送契約に係る一定の出国は引き上げ前の1回1,000円の税額となる。航空機や船舶の乗員、強制退去者、公用機や公用船（政府専用機な