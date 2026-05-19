あっという間にスペースが埋まり、ごちゃつきがちな冷蔵庫。調味料や食品がまるでパズルのような状態で収納されると、食品ロスにもつながり、勿体ないことに…。そんな悩みを解消してくれるアイテムをセリアで発見しました！上段に卵、下段にボトルや瓶を収納できる脚付きのラック。効率よく収納できてとても便利です！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：たまごラック価格：￥110（税込）サイズ（約）：W14.4cm×D26.6cm×H