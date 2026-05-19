ダイソーの『洗濯ボール（黒猫、2個）』が、洗濯機の中のホコリ問題を劇的に解決してくれる頼れるアイテムでした！洗濯機に入れるだけで糸くずやホコリを絡めとってくれる優秀さで、可愛い黒猫デザインに癒されるのも嫉しいポイント。数カ月愛用中の筆者が手放せなくなった、110円とは思えない便利さに感動ですよ◎【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：洗濯ボール（黒猫、2個）価格：￥110（税込）材質：ポリプロピレン、ウレ