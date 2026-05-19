MATECHは、Apple Watchの充電やQi2ワイヤレス充電、USB Type-Cケーブル内蔵に対応したモバイルバッテリー「MagOn Watch Max 10000」を発売した。 バッテリー容量は1万mAh。iPhone 17は約1.8回、Galaxy S24は約1.5回の充電が可能。 本体下部にはUSB Type-Cケーブルが内蔵されており、ワイヤレス充電と有線充電を使い分けられる。Apple Watch専用の充電モジュールも備え、スマー