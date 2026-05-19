カプリチョーザは2026年5月20日から2027年2月中旬にかけて、イタリア各地の料理を季節ごとに巡るメニューフェア「カプリでイタリア旅 〜Viaggio in Italia 2026〜」を開催する。第1弾のテーマは「南イタリア」。半島南部とシチリア島からなるこのエリアは、温暖な気候が育む野菜や果物、地中海の海産物が料理の骨格をなす土地だ。フード4品とドリンク2種を8月中旬まで提供する。ンドゥイヤ、ボッタルガ、カサレッチェ−南イタリア