俳優の綾瀬はるかさんのスタッフが運営するInstagramアカウントは5月18日、投稿を更新。カンヌ国際映画祭のレッドカーペットに登場した様子を公開し、反響を呼んでいます。【写真】綾瀬はるかをエスコートする大悟「エスコート、カッコ良かった」同アカウントは「映画『箱の中の羊』 9分間のスタンディングオベーション 日本での公開も楽しみにしております！」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目は、黒いドレスを身にまとった綾瀬